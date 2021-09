Michael Valgren wint Giro della Toscana: “Dit was zwaarder dan de Amstel Gold Race”

Exact 1249 dagen na zijn laatste overwinning in de Amstel Gold Race van 2018, mocht Michael Valgren nog eens het zegegebaar maken. De 29-jarige Deen van EF Education-Nippo liet zijn benen spreken na een lastige koers, door een solo in de laatste twaalf kilometer. Hij lijkt zijn WK-vorm weer op tijd gevonden te hebben. Valgren was in 2019 zesde en in 2018 zevende op het WK.

“Deze overwinning was veel zwaarder dan die in de Amstel Gold Race”, zei de Deen na afloop in het flashinterview. “Dit is een klimkoers en ik ben geen klimmer. Ik moest echt diep gaan om de beklimmingen überhaupt te overleven, dus dit was absoluut zwaarder dan de Amstel Gold Race die ik won in 2018. Al moet ik wel zeggen dat ik de Monte Serra kende. Mijn eerste jaar als prof woonde ik in Luca, hier vlakbij. Ik vind het een mooie klim, dus het was leuk om erbij te zijn en er te vechten voor de winst.”

Bij onze collega’s van SpazioCiclismo ging hij nog wat dieper in op de laatste kilometers. “Op zes kilometer van het einde wist ik dat ik zou winnen”, geeft hij toe. “Ik had toen vijftig seconden voorsprong, ik wist dat het genoeg was. Ik moet ook mijn team bedanken. Het was onze tactiek om de koers hard te maken. In de finale waren we superieur aan onze tegenstanders en konden we het numerieke overtal uitspelen. Ik heb een sterke ploeg gezien en prijs mezelf gelukkig met fantastische teamgenoten.”

“Stilaan hoop ik terug te keren op mijn niveau van 2018”, gaat Valgren verder, die na twee jaar Dimension Data/NTT Pro Cycling nu is neergestreken bij EF Eduction-Nippo. “Iedere wedstrijd voel ik me beter en beter. Daar moet ik de ploeg echt voor bedanken, ik ben hier perfect op mijn plek. Ik hoop nu op een goed seizoenseinde. Eerst op het WK met Denemarken, waar we een zeer sterk en ambitieus team hebben. Daarna wil ik een hoofdrol spelen in Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije.”