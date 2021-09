Michael Valgren verlengt bij EF Education-Nippo

Michael Valgren, afgelopen twee dagen winnaar van zowel de Giro della Toscana als de Coppa Sabatini, koerst ook komend seizoen in de opvallende kleuren van EF Education-Nippo. De 29-jarige Deense renner heeft namelijk zijn contract bij het Amerikaanse WorldTeam van Jonathan Vaughters verlengd.

Valgren zorgde deze week in de Toscaanse provincie Pisa voor een fraaie dubbel. Woensdag de Deen in Pontedera de Giro della Toscana op zijn naam, nadat hij in de laatste tien kilometer was weggereden uit een elitegroep. De volgende dag bevestigde hij in de Coppa Sabatini zijn vorm door in Peccioli Europees kampioen Sonny Colbrelli te verslaan in een sprint bergop. “Het was alweer een tijdje geleden, maar het voelt goed. Ik zou kunnen wennen aan het winnende gevoel”, zei Valgren, die pas aan zijn eerste seizoen bij EF Education-Nippo bezig is, daarover.

Voor Valgren begon zijn profcarrière in 2014 bij Tinkoff-Saxo, in de ploeg met onder meer Alberto Contador. In zijn periode bij de Russische ploeg wist hij tweemaal de PostNord Danmark Rundt te winnen. Na drie jaar verkaste hij naar Astana, waarmee hij in 2018 zowel Omloop Het Nieuwsblad als de Amstel Gold Race won. In 2019 en 2020 reed hij twee jaar voor Dimension Data en NTT, maar bij die ploeg bleef hij verstoken van overwinningen. Afgelopen winter werd hij opgepikt door EF Education-Nippo en die ploeg bezorgde hij deze week zijn eerste successen.

Bij het Amerikaanse team voelt hij zich op zijn plaats. “Ik werk heel goed samen met Andreas Klier (ploegleider, red.) en hij heeft goed voor me gezorgd. Charly Wegelius en Ken Vanmarcke zijn ook zeer behulpzaam geweest. Daar ben ik echt dankbaar voor. Ook ben ik bijzonder close geworden met Magnus Cort. Dat is iemand met wie ik een band heb opgebouwd en we kennen elkaar nu heel goed. We kunnen samen echt goede koersen rijden”, vertelde Valgren, die met Denemarken het WK rijdt en verder de Eurométropole Tour en Parijs-Roubaix op de planning heeft staan.

“Ik kijk uit naar de vele mooie momenten die ongetwijfeld nog komen gaan met deze ploeg. Ik heb het gevoel dat ik de ploeg begrijp en dat de ploeg mij begrijpt. Ik kan niet wachten om deze weg te blijven bewandelen”, aldus Valgren.