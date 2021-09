Michael Valgren toont hoogvorm met winst in Coppa Sabatini

Michael Valgren lijkt klaar om komende week te schitteren op het WK wielrennen in Leuven. De Deen, woensdag al winnaar van de Giro della Toscana, was vandaag ook de beste in de Coppa Sabatini. De Deen van EF Education-Nippo versloeg in Peccioli niemand minder dan Sonny Colbrelli na een sprint bergop.

Daags na de solozege van Michael Valgren in de Giro della Toscana werd vandaag het Toscaanse tweeluik afgesloten met de 69ste editie van de Coppa Sabatini. De organisatie van deze eendagskoers, deel uitmakend van de UCI ProSeries, was op zoek naar een opvolger van Dion Smith. De rappe Nieuw-Zeelander wist vorig jaar Andrea Pasqualon en Alexandr Riabushenko naar de dichtste ereplaatsen te verwijzen. In Peccioli, een Toscaanse plaats zo’n vijftig kilometer ten zuidwesten van Florence en dertig ten zuidoosten van Pisa, werd het startsein gegeven voor de editie van 2021.

Vijf vluchters kiezen het ruime sop

Net voor de klok van 11.00 uur begonnen de renners aan de 210,8 kilometer lange heuvelachtige wedstrijd. Het duurde niet lang vooraleer de vlucht van de dag een vrijgeleide kreeg. Met Ben Swift (INEOS Grenadiers) en James Whelan (EF Education-Nippo) kozen twee WorldTour-renners voor het offensief en ook Filippo Magli, Ricardo Tosin en Alessandro Fedeli waren mee namens Bardiani-CSF-Faizanè, Vini Zabù en de Italiaanse selectie. Het peloton liet al snel begaan en zo konden de vijf vluchters op een bepaald moment meer dan zeven minuten uitlopen op het grote pak.

Naarmate de renners de finish in Peccioli naderden, werd de voorsprong van de kopgroep kleiner en kleiner. Op meer dan veertig kilometer van de finish zagen we een eerste samensmelting vooraan. Een achtervolgend groepje, met daarin onder meer Giro della Toscana-winnaar Valgren, Europees kampioen Sonny Colbrelli, Gianni Moscon en Lorenzo Rota, sprong weg uit het peloton en wist niet veel later de oversteek te maken. Valgren, Colbrelli en Moscon waren dus bij de pinken, dit in tegenstelling tot de mannen van UAE Emirates. De ploeg van mede-favoriet Diego Ulissi was zo op achtervolgen aangewezen.

UAE Emirates kreeg echter geen hulp in de achtervolging op de voorste groep en dus bleef de voorsprong een tijd schommelen rond de minuut. Op de steile variant van de slotklim van Peccioli (700 m aan 11%) werd er stevig doorgetrokken in de kopgroep, waardoor we maar met zes renners overbleven aan kop van de koers: Valgren, zijn Amerikaanse ploegmaat Neilson Powless, Colbrelli, Antonio Pedrero, Mathieu Burgaudeau en toekomstig Trek-Segafredo-renner Filippo Baroncini. Met deze zes renners reden we naar de korte omloop van 12,2 kilometer, die driemaal moest worden afgelegd.

Powless en Valgren spelen het spel

Met nog negen kilometer te gaan probeerde EF Education-Nippo zijn overtalsituatie uit te spelen door Powless in de aanval te sturen. Gisteren was de Amerikaan, dit jaar al winnaar van de Clásica San Sebastián, nog een ideale ploegmaat voor Valgren door na de aanval van de Deen zo veel mogelijk af te stoppen in de achtervolgende groep. Vandaag waren de rollen omgedraaid en speelde Valgren stoorzender in de voorste groep, waardoor Powless langzaam maar zeker wist uit te lopen. Moscon stribbelde nog wel even tegen bij de achtervolgers, maar wist het verschil niet meteen te overbruggen.

Waar Valgren gisteren onverstoorbaar wist weg te rijden van zijn achtervolgers, had Powless alle moeite van de wereld om zijn voorsprong te vergroten. Sterker, Powless viel stil en werd met nog 2,5 kilometer te gaan weer bijgehaald door de achtervolgers. Colbrelli en Moscon zaten blijkbaar met elkaar in de slag, aangezien de renner van INEOS Grenadiers de laatste kilometers met een enorme kopbeurt voor z’n rekening nam. Powless was echter nog niet uitgeteld voor de zege, want vlak voor de slotklim probeerde hij het nóg een keer en dit keer kreeg hij Moscon met zich mee.

Moscon besloot met nog minder dan één kilometer te gaan zijn kaarten op tafel te gooien, maar ook de Italiaan werd in de kraag gevat. Valgren was de volgende die iets probeerde en alleen Colbrelli bleek in staat om zijn demarrage te volgen. Die laatste leek vervolgens de torenhoge favoriet om de Coppa Sabatini te winnen, gezien zijn sprintvermogen, maar het was uiteindelijk Valgren die na een pittig duel als winnaar over de streep kwam. De Deen boekt zo zijn tweede zege in twee dagen tijd en werpt zich op tot een van de favorieten voor de komende wereldtitel.