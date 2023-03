Michael Valgren staat na bijna tien maanden voor rentree in peloton

Michael Valgren gaat volgende week mogelijk zijn rentree maken in het peloton. De Deen van EF Education-EasyPost staat op de voorlopige deelnemerslijst voor de Régio Pays de la Loire Tour, waar hij na bijna tien maanden revalideren zijn comeback kan maken.

Ekstra Bladet meldt dat de 31-jarige Valgren is opgenomen in de voorselectie voor de Franse rittenkoers (4-7 april) die we nog kennen als het Circuit Cycliste Sarthe. De definitieve selectie van EF Education-EasyPost wordt vlak voor de wedstrijd bekendgemaakt.

Een rentree in april is eerder dan verwacht voor Valgren, die aanvankelijk zei te hopen op een terugkeer in mei. Het was lange tijd onzeker wanneer hij weer in koers kon uitkomen na een zware valpartij in juni 2022 waarbij hij een ontwrichte heup, gebroken bekken en een knieblessure opliep.

EF Education-EasyPost liet eerder weten dat de klassiekerspecialist de tijd zou krijgen om volledig te herstellen. Mede daardoor staat hij bij het continentale team van EF Education-Nippo Development onder contract. Hij kan in dat geval altijd de stap maken naar het WorldTeam, en volgens UCI-regels ook ingezet worden bij het WorldTeam in koersen van .1- of .Pro-niveau.

Lees ook: Michael Valgren hoopt in mei zijn rentree te maken in het peloton