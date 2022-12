Michael Valgren hoopt in mei zijn rentree te maken in het peloton

Michael Valgren heeft nog een lange weg te gaan vooraleer hij zijn rentree kan maken in het peloton, maar de Deense klassiekerspecialist hoopt in mei weer aan de start te kunnen staan van een wielerkoers. Dat heeft Valgren, nog altijd herstellende van zware blessures die hij heeft opgelopen in La Route d’Occitanie, laten weten aan TV 2 Sport.

De renner van EF Education-EasyPost is nog altijd volop aan het herstellen van de zware valpartij in juni waarbij hij een ontwrichte heup, gebroken bekken en een knieblessure opliep. De winnaar van Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race zat in oktober voor het eerst sinds lange tijd weer op de fiets, maar het gaat nog steeds niet van een leien dakje.

Valgren heeft nog altijd erg veel last van zijn knie en kan nog steeds niet meerdere dagen achter elkaar fietsen. Toch is de 30-jarige renner optimistisch over zijn herstel en hoopt hij in mei weer terug te keren in het peloton. Valgren droomt stiekem van een deelname aan de komende Vuelta a España, al is er van een dergelijk scenario absoluut nog geen sprake.

In de luwte herstellen

EF Education-EasyPost liet eerder weten dat Valgren de tijd krijgt om volledig te herstellen van de zware valpartij. Er zal geen druk gezet worden achter zijn revalidatie en dus zal hij het seizoen beginnen bij het continentale team van EF Education-Nippo Development.

Het voordeel van een contract bij een continentale ploeg is dat Valgren, als hij hersteld is, elk moment van het jaar de overstap kan maken naar een WorldTeam of ProTeam. Ook kan hij volgens de UCI-regels als renner van de opleidingsploeg ingezet worden bij het WorldTeam, in profkoersen van .1- of .Pro-niveau.