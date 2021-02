Michael Mørkøv: “Duurt niet lang voordat Fabio Jakobsen weer van voren meedoet”

Michael Mørkøv verwacht dat Fabio Jakobsen na zijn rentree snel weer van voren mee zal doen. Dat zegt hij in gesprek met het Deense Feltet. “Hij ziet er echt heel goed uit.”

“Het gaat langzaam, maar ik voel me steeds meer opnieuw een profrenner”, zei Jakobsen in januari over zijn herstel van zijn huiveringwekkende ongeluk in de Ronde van Polen. “In februari moet ik weer onder het mes, dan gaan we zien hoe het gaat. Een of twee maanden later zou ik dan weer kunnen koersen, bij eventuele complicaties zal het iets langer duren.”

We moeten dus nog wel even geduld hebben eer we Fabio Jakobsen terug in het peloton mogen verwachten, maar dat weerhoudt ploegmaat Michael Mørkøv er niet van om het Deense wielermedium te laten weten dat hij onder de indruk is van Jakobsen.”Hij doet het echt heel goed.”

“Ik heb onlangs met hem getraind en hij ziet er echt heel goed uit. Hij heeft een goed niveau. Het duurt volgens mij niet lang voordat Fabio Jakobsen weer van voren meedoet”, sluit de Deen optimistisch af.

Mørkøv is niet de enige die positief is over Jakobsen. Zdeněk Štybar zei vorige maand dat hij het fantastisch vindt om te zien waar Jakobsen staat. “Ik – en eigenlijk iedereen – gelooft dat hij weer op hetzelfde niveau als voorheen kan komen.” Ook Mark Cavendish verwacht nog mooie dingen van de Nederlandse sprinter: “Wacht maar, deze jongen gaat de wereld opnieuw veroveren”,