Cavendish over ploegmaat Jakobsen: “Hij gaat de wereld opnieuw veroveren”

Mark Cavendish verblijft momenteel in Spanje voor een trainingsstage van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step. De Brit traint samen met onder meer Fabio Jakobsen. “Het is speciaal dat ik op mijn 35ste nog elke dag geïnspireerd kan raken door iemand die fietst”, zo laat Cavendish weten via Instagram.

De Brit deelde op Instagram een foto van zichzelf met Jakosen. “De hele wielerwereld kent zijn verhaal en weet vanwaar hij moet terugvechten. Het is zeker niet prettig, maar ik ben een bevoorrecht mens aangezien ik kan zien hoe diep iemand kan gaan. Hoe veel vechtlust iemand kan hebben om terug te keren.”

“Hij is niet bang om te laten zien dat hij aan het afzien is. Wacht maar, deze jongen gaat de wereld opnieuw veroveren. Hier zullen ze een film over maken”, besluit Cavendish. Jakobsen liet vorige week weten zich steeds meer profwielrenner te voelen, al is de weg nog lang.

“De hele ploeg heeft me tijdens het hele proces enorm gesteund. Dat is een enorme motivatie. In februari moet ik weer onder het mes, dan gaan we zien hoe het gaat. Een of twee maanden later zou ik dan weer kunnen koersen, bij eventuele complicaties zal het iets langer duren.”

