dinsdag 26 maart 2024 om 12:25

Michael Matthews voegt Dwars door Vlaanderen toe aan programma met oog op Ronde van Vlaanderen

Michael Matthews zou aanvankelijk niet deelnemen aan Dwars door Vlaanderen, maar zit nu toch in de uiteindelijke selectie van Jayco AlUla. Hij wil zich via de woensdagklassieker verder voorbereiden op de Ronde van Vlaanderen. De Australische formatie rekent ook op onder meer Max Walscheid.

Matthews eindigde in Milaan-San Remo, het eerste monument van het jaar, als tweede achter Jasper Philipsen. Daarna reisde hij naar Vlaanderen af, maar in de E3 Saxo Classic (DNF) en Gent-Wevelgem (62e) kon hij nog geen potten breken. Door nu Dwars door Vlaanderen nog mee te pikken, hoopt hij zondag wel te kunnen schitteren in de Ronde van Vlaanderen.

Matthews heeft woensdag het gezelschap van de eerdergenoemde Walscheid, Amund Grøndahl Jansen, Luke Durbridge, Luka Mezgec, Elmar Reinders en Kell O’Brien. Die laatste werd in 2022 nog zevende in Dwars door Vlaanderen, nadat hij als vroege vluchter aanhaakte bij de favorieten.