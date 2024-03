woensdag 13 maart 2024 om 05:00

Deelnemers Dwars door Vlaanderen 2024

Overzicht Dwars door Vlaanderen is de laatste test voor de Ronde van Vlaanderen. Net als in De Ronde zit het parcours vol met kasseien, heuvels en obstakels. Op de erelijst prijken grote namen en ook dit jaar krijgen we ongetwijfeld een mooie winnaar te zien. Wie volgt Christophe Laporte op? Dit zijn de deelnemers van Dwars door Vlaanderen 2024.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

SOUDAL-QUICK-STEP

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

BORA-HANSGROHE

EF EDUCATION-EASYPOST

COFIDIS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

LIDL-TREK

LOTTO DSTNY

INTERMARCHÉ-WANTY

INEOS GRENADIERS

ALPECIN-DECEUNINCK

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

TEAM ARKEA-B&B HOTELS

ISRAEL-PREMIER TECH

TUDOR PRO CYCLING TEAM

TOTALENERGIES

BAHRAIN VICTORIOUS

UAE TEAM EMIRATES

MOVISTAR TEAM

TEAM JAYCO ALULA

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.