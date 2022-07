IWG heeft interesse in Matthews: “Maar dat zullen veel ploegen hebben”

Michael Matthews bezorgde zijn ploeg BikeExchange-Jayco gisteren op knappe wijze een tweede ritzege in de Tour de France 2022, maar de vraag is of de 31-jarige renner volgend jaar ook nog zal uitkomen voor de Australische ploeg. Matthews is namelijk einde contract bij BikeExchange en kan op veel interesse rekenen.

Zo wordt Matthews al langere tijd gelinkt aan Intermarché-Wanty-Gobert. Valerio Piva, die als ploegleider werkzaam is bij de Belgische formatie, ontkende de interesse gisteren niet in het tv-programma Vive le Vélo. “Of Michael Matthews betaalbaar is? Dat zijn mijn zaken niet, maar hij is zeker welkom. We spreken uiteraard over de toekomst van onze ploeg en we zoeken vervangers die ons sterker maken.”

Concurrentie

“Natuurlijk staat hij op onze radar, maar dat zal zo zijn bij heel veel ploegen”, aldus Piva. Intermarché-Wanty-Gobert is zeker niet de enige ploeg die hengelt naar de diensten van de rappe Australiër. Volgens Sporza zou ook B&B Hotels-KTM, dat binnenkort een nieuwe sponsor zal presenteren, interesse hebben in Matthews. Verder zou ook UAE Emirates in de markt zijn voor de ritwinnaar in Mende.

Het is overigens niet uitgesloten dat Matthews de komende seizoenen ‘gewoon’ bij BikeExchange-Jayco blijft. Matthews sluit een langer verblijf bij zijn huidige ploeg nog niet uit, zo meldt Sporza.