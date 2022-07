Simon Yates verlengt bij BikeExchange-Jayco tot eind 2024

Simon Yates heeft zijn aflopende verbintenis met BikeExchange-Jayco met twee jaar verlengd. Daardoor staat de Britse klassementsrenner, de winnaar van de Vuelta a España van 2018, tot eind 2024 onder contract bij het Australische WorldTeam.

Yates blijft een van de kopmannen bij BikeExchange-Jayco en moet de komende seizoenen als voorbeeld fungeren voor de jongere renners bij de ploeg. “Het is belangrijk voor ons dat we de contractverlenging van Simon Yates kunnen bevestigen. Hij heeft veel bereikt voor onze ploeg en we geloven dat hij ons en onze geliefde sport nog veel te geven heeft”, vertelde ploegmanager Brent Copeland in het perscommuniqué.

Yates is blij dat hij doorgaat bij de ploeg waar hij in 2014 zijn profdebuut maakte. “Ik heb veel hoogte- en dieptepunten gekend, het team is altijd in me blijven geloven. Het team gaf me de kans, steun en ruimte om me te ontwikkelen. Iedereen in de organisatie kent mij als renner heel goed, weet hoe ik het beste werk, en de omgeving van het team is belangrijk voor me geweest om me op mijn gemak te voelen en te groeien.”

De Brit kijkt uit naar de komende seizoenen. “Ik geloof dat er nog veel in het verschiet ligt en nu we een geweldige partner als Giant hebben, heb ik een stap kunnen zetten in het tijdrijden. In de Giro heb ik mijn eerste tijdrit in een Grote Ronde gewonnen en dat maakt me erg enthousiast voor de komende seizoenen. Ik heb er vertrouwen in dat we nog veel meer zullen bereiken en ik ben blij dat ik met deze ploeg verder kan gaan in mijn tiende en elfde seizoen als profrenner.”