Mettepenningen over Vanthourenhout: “Na zege tegen Pidcock heeft hij de klik gemaakt”

Jurgen Mettepenningen, de ploegbaas van Pauwels Sauzen-Bingoal, was zondagmiddag een tevreden man. Hij zag zijn renner Michael Vanthourenhout op het EK veldrijden diens eerste titel bij de profs pakken. In het verleden twijfelde de renner nog of hij tot dergelijke prestaties in staat was, vertelt Mettepenningen aan onder andere WielerFlits.

“Je mag heel goed zijn, maar als de grote overwinningen uitblijven, dan ga je uiteraard een beetje twijfelen. Ook al ben je heel goed”, aldus Mettepenningen. De omslag kwam vorig jaar, na de Wereldbeker Namen. Daar klopte Vanthourenhout onder andere Thomas Pidcock. “Vorig jaar, na Namen, heeft hij de klik volledig gemaakt. Het is iemand die grote koersen kan winnen, ik denk dat hij vertrokken is voor de komende jaren.”

Vandaag stond Vanthourenhout aan de start met de ambitie om te winnen, weet Mettepenningen. “Je weet dat het Namen is. Als je weet dat hij in Namen gewonnen heeft, dan weet je dat dat vandaag opnieuw kon gebeuren. Hij heeft vorig jaar die zege van Pidcock niet gestolen. Hij heeft er toen voor gevochten en vandaag deed hij hetzelfde. Hij heeft gevochten tot het einde en verdiend gewonnen.”

Volgens Mettepenningen gaat Vanthourenhout de Europese trui eer aan gaat doen. “Michael is altijd een heel aanvallende renner geweest. Het is niet iemand die zich gaat wegstoppen, hij gaat zich laten zien.”