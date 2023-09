donderdag 14 september 2023 om 11:11

Metec-SOLARWATT bevestigt komst van Wessel Mouris

Wessel Mouris rijdt volgend jaar in het tenue van Metec-SOLARWATT. De 20-jarige Noord-Hollander maakt de overstap van Scorpions Racing, dat vanwege financiële problemen zal verdwijnen uit het wielerpeloton.

“Mouris is een allrounder die het vooral moet hebben van de zware koersen”, zo omschrijft Metec-SOLARWATT zijn nieuwste aanwinst. De jonge Nederlander won dit jaar een etappe in de Poolse rittenkoers Carpathian Couriers Race. Verder was hij vierde op het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor beloften en werd hij zesde in de U23-wegrit. Ook liet hij zich zien in Olympia’s Tour en Omloop van de Braakman.

“Ik heb er super veel zin in”, laat Mouris weten in een perscommuniqué. “Ik ben vooral gewoon heel blij met deze stap, omdat ik denk dat Metec-SOLARWATT een perfecte ploeg voor mij is om mezelf te ontwikkelen als wielrenner. Ik wil bij Metec-SOLARWATT mijn droom om profwielrenner te worden najagen. We rijden een mooi programma en met een gemotiveerde groep renners, dus ik heb er nu al zin in.”

Arjan Ribbers, ploegleider bij Metec-SOLARWATT, geeft aan dat de ploeg Mouris al een tijdje in het oog hield. “Eigenlijk al vanaf Olympia’s Tour is hij bij ons in de picture. Het is een renner die zijn mannetje staat in de Nederlandse koersen, maar ook heeft laten zien bergop mee te kunnen.”

EK-beloning

Mouris wist zich dit jaar dus in de kijker te rijden en mag zich – als beloning – opmaken voor de komende Europese kampioenschappen wielrennen in Drenthe. De jonge renner is namelijk geselecteerd voor het EK tijdrijden bij de beloften.