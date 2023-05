Merlier pakt op valreep rit in Duinkerke: “Kon deze week niet sprinten zoals ik wilde”

Tim Merlier moest er even op wachten, maar op de slotdag van de Vierdaagse van Duinkerke schoot de Belgisch kampioen dan toch raak. Hij won de laatste etappe voor Erland Blikra (Uno-X) en Cees Bol (Astana Qazaqstan). “Deze week kon ik niet sprinten zoals ik wilde, tot vandaag dan”, zegt Merlier op de site van Soudal Quick-Step.

Merlier behaalde in totaal drie top-tiennoteringen in de Vierdaagse van Duinkerke. In de eerste etappe werd hij vierde, in de vierde etappe eindigde hij als achtste en zondag was er op de valreep – in de slotrit naar Duinkerke – dus nog een zege. “Ik ben heel blij voor mezelf en de ploeg dat ik deze ritzege kon boeken”, aldus de 30-jarige renner.

“Er was een grote ontsnapping op avontuur en het was niet eenvoudig om ze terug te halen. De ploeg was echter sterk en daar ben ik ze dankbaar voor. In de sprint werd ik iets ingesloten, maar ik vond Bert opnieuw en hij bracht mij in goede positie. Iemand van Uno-X (Blikra, red.) ging van ver aan, dus ik moest hem nog zien te passeren. Gelukkig slaagde ik daar in en kon ik deze zege delen met enkele familieleden die hier waren, dat maakt het extra speciaal.”

Asgreen: “Begin mij eindelijk weer een beetje als mezelf te voelen”

Het algemeen klassement van de Vierdaagse van Duinkerke werd gewonnen door het Franse toptalent Romain Grégoire. Kasper Asgreen eindigde voor Soudal Quick-Step op de tweede plaats. “Het is fijn om na enkele weken rust en training in Denemarken en Andorra zo in competitie terug te keren”, zegt de Deen.

“Dat was goed voor mijn vorm, ik begin mij eindelijk weer een beetje als mezelf te voelen. Dat is goed teken voor de komende wedstrijden. Het was zonde geweest dat we zonder ritzege huiswaarts waren gekeerd, dus ik ben erg blij dat ik kon bijdragen aan de zege van Tim.”

