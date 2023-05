Tim Merlier wint slotrit Vierdaagse van Duinkerke, eindzege Romain Grégoire

De slotetappe van de Vierdaagse van Duinkerke is zondag gewonnen door Tim Merlier. Na 173 kilometer was de Belgische kampioen van Soudal Quick-Step de beste in de verwachte massasprint aan de kust. Het Franse toptalent Romain Grégoire (Groupama-FDJ) eindigde in het peloton en mag zich daardoor eindwinnaar noemen van de Vierdaagse van Duinkerke.

Een massasprint stond in de sterren geschreven in de slotetappe van de Vierdaagse van Duinkerke. In de eerste zeventig kilometer lagen nog wat heuveltjes, waar onder meer Aaron Gate, Anthony Turgis, Samuel Leroux en Mathis Le Berre meeschoven in een kopgroep van zeven.

Na 108 kilometer draaiden de renners het lokale parcours in Duinkerke op. Daar stonden nog acht rondjes van 8,9 kilometer te wachten. Op dat circuit werd het een kat-en-muis-spel tussen de laatste overgebleven vluchters en het peloton, maar al 35 kilometer voor de finish volgde een hergroepering.

Merlier wint met minimaal verschil

In de finale waren het Uno-X en Soudal Quick-Step die zich aan kop meldden voor de massasprint, terwijl ook Jumbo-Visma zich liet zien met Olav Kooij. De Nederlander raakte echter ingesloten in de laatste honderden meters, waardoor hij de aanzet van Erlend Blikra en Tim Merlier niet kon volgen. Die twee maakten er een spannende finish van: Merlier drukte zijn wiel net iets eerder over de streep. Cees Bol werd derde en Kooij vierde.

De leidende positie in het algemeen klassement van Romain Grégoire, die de twee rit naar Laon won en zaterdag de macht greep in de koninginnenrit naar Cassel, kwam niet meer in gevaar. De 20-jarige Fransman van Groupama-FDJ boekte daardoor voor het eerst in zijn nog jonge carrière zijn eerste eindzege.

Asgreen werd tweede in het eindklassement en Bol derde. De Nederlander van Astana Qazaqstan duwde Kooij van het eindpodium door de bonificaties die hij behaalde in de slotrit.