Merlier krijgt boete voor spookrijden: “Dacht dat iedereen al was gefinisht”

Tim Merlier heeft van de UCI een boete van 200 Zwitserse Frank gekregen voor het spookrijden na afloop van de Scheldeprijs.

De 29-jarige sprinter reed het parcours van de wedstrijd op nadat hij zelf was gefinisht, maar had niet door door dat de tweede waaier op dat moment aan het afsprinten was. Merlier had het gevaar op tijd door en klom snel over de boarding.

Op Twitter heeft de renner inmiddels gereageerd op het voorval: “Toen ik over de finish kwam, dacht ik dat alle renners al binnen waren. Ik werd namelijk niet gestopt en dacht dat er nog maar een groep achter ons is koers was.”

I’d like to comment on what happened today after the race in Schoten. When I crossed the finish line to ride back to the team parking, I sincerely thought that all the riders had arrived, as I wasn’t stopped and there was only one group behind us in the race.

