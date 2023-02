Merlier grijpt laatste sprinterskans in UAE Tour: “Het was heel hectisch”

Tim Merlier pakte zaterdag zijn tweede zege in de UAE Tour. In de eerste etappe was het heel nipt tussen de Belgisch kampioen en Caleb Ewan, in de zesde etappe was het verschil met Sam Bennett duidelijk. “Vandaag was een goede dag”, aldus Merlier in het flashinterview.

“Het was heel hectisch, heel nerveus”, vertelde Merlier. “Het was de laatste kans voor de sprinters, denk ik. Het was ook gevaarlijk, maar in de laatste vijfhonderd meter kwam ik in de juiste positie. Ik ging van ver aan en het bleek genoeg.”

Merlier sprintte aan de linkerkant van de weg. Was dat bewust? “We hebben de finale verkend. We wisten dat het heel hectisch ging worden, net als de afgelopen dagen. Uiteindelijk vonden we de juiste weg, maar je hebt hier ook een beetje geluk nodig.”

Door zijn zege breidt Merlier ook zijn voorsprong in het puntenklassement uit. Hij wist echter nog niet of hij het truitje al definitief binnen heeft, met nog één bergrit te gaan. “Ik weet niet of ik al genoeg punten heb, we zullen zien. Als Remco er nog voor gaat… Ik weet niet hoeveel punten hij heeft”, lachte Merlier. De sprinter hoeft zich echter niet al teveel zorgen meer te maken: Evenepoel heeft 29 punten, hijzelf 52. Evenepoel zou zondag de rit én een tussensprint moeten winnen om op gelijke hoogte te komen met zijn ploeggenoot.

