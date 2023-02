Tim Merlier sprint overtuigend naar winst in UAE Tour na biljartvlakte etappe

De zesde etappe van de UAE Tour is gewonnen door Tim Merlier. De rit was biljartvlak, waardoor een sprint onvermijdelijk was. Merlier was in Abu Dhabi de snelste en klopte Sam Bennett en Dylan Groenewegen. Remco Evenepoel blijft de leider in het algemeen klassement.

Rit zes in de UAE Tour was geen spannende etappe. De start was gelegen in Warner Bros. World in Abu Dhabi. Hierna moest het peloton 166 kilometer fietsen om daarna aan te komen in Abu Dhabi Breakwater. Onderweg lag er geen enkele helling of klim.

Toch reed er zaterdag al zeer snel een ontsnapping weg uit het peloton. Dat waren de Amerikaan Larry Warbasse (AG2R Citroën), de Belg Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) en de Italiaan Samuele Zoccarato (Green Project- Bardiani CSF-Faizanè). Planckaert is de huidige leider in het klassement van de tussensprints, de West-Vlaming wilde die trui duidelijk niet verliezen.

Vluchters rijden niet al te ver weg

De drie koplopers hadden in een mum van tijd een kleine vijf minuten voorsprong te pakken. Het peloton besloot dan om in actie te komen en de voorsprong niet meer groter te laten worden. Het werk kwam voornamelijk van Soudal Quick-Step, Jayco AlUla, Jumbo-Visma en en INEOS Grenadiers. De vier grote ploegen hielden de voorsprong van de vluchters de hele dag binnen de perken.

Planckaert won de twee tussensprints en staat zo nog wat steviger aan de leiding van het klassement voor de zwarte trui. Meer dan dat was wel niet mogelijk, want het peloton sloop steeds dichter en dichter. Uiteindelijk werden Warbasse als laatste gegrepen, dat was op vijf kilometer van de streep.

Nieuwe sprint

In de laatste kilometers probeerden verschillende ploegen hun sprinttrein op de rails te krijgen. Bahrain Victorious was de ploeg die het sterkste voor de dag kwam, zij wilden Phil Bauhaus in een gunstige positie brengen. Ondertussen kwam er slecht nieuws voor Mark Cavendish, hij reed lek in de laatste kilometer.

De sprint werd al vroeg aangegaan in Abu Dhabi. Met name Belgisch kampioen Merlier nam het initiatief en had meteen een mooie voorsprong te pakken. Sam Bennett kwam richting de streep iets dichter, maar nooit kwam de zege van Merlier echt in gevaar. Groenewegen werd achter Merlier en Bennett derde. Olav Kooij sprintte naar plaats vier. Evenepoel beleefde een zeer rustige dag en blijft leider in het algemeen klassement.