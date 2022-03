Merlier de beste Nokere: “Zag in oude edities dat ik van ver moest aangaan”

Tim Merlier had zich in aanloop naar zijn debuut in Nokere Koerse nauwkeurig voorbereid. Het leverde de sprinter van Alpecin-Fenix de winst op op de Nokereberg. “Ik heb gisteren was edities bekeken. Toen Bouhanni won (in 2017, red.) ging hij ook van ver aan. Hij nam zijn snelheid mee”, vertelde Merlier.

Het was precies de tactiek die Merlier hanteerde in de finale. De koers werd hard gemaakt, maar toch ging een uitgedund peloton sprinten. Al op 300 meter van de finish, nog in dalende lijn, zette Merlier zijn sprint in. “Dat is op deze aankomst het belangrijkste. Als ik die laatste bocht naar links als eerst in ging en mijn wattage kan blijven houden, dan gingen niet veel meer passeren”, wist hij. “Mijn versnelling had nog wel een probleem, want ik lag redelijk groot. Maar het was genoeg gelukkig.”

Thuiswedstrijd

Achter hem werd Max Walscheid tweede en Arnaud De Lie derde. Voor Merlier was het zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij afgelopen week een rit won in Tirreno-Adriatico. “Nokere Koerse is een thuiswedstrijd voor mij. Ze legden mij serieus druk op hier”, lacht de 29-jarige Merlier.

“Het was precies het WK, zoveel ambiance”, beschrijft hij. “Als eerste over de streep komen in eigen streek is mooi. Het was vrij snel al een open koers. We hebben de controle bewaard met de ploeg, al maken we altijd wat foutjes, maar dat gaan we straks nabespreken. Uiteindelijk is alles goed gekomen.”