Merijn Zeeman weerlegt reactie van Tom Dumoulin: “Hij is hartstikke goed” woensdag 2 september 2020 om 08:41

Tom Dumoulin was gisteren even voorbij de finish in Orcières-Merlette bijzonder zelfkritisch. “Ik was niet goed. Daar kom ik niet voor naar de Tour.” Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, relativeerde. Meer zelfs. “Tom is hartstikke goed. Hij is precies waar hij moet zijn.”

Het was in de Avondetappe dat Merijn Zeeman zijn licht liet schijnen over de succesvolle rit van zijn team. “We hebben het prima gedaan”, vertelde hij. “We hebben de krachten gedoseerd. Voor de slotklim nam vooral Deceuninck-Quick-Step het werk voor haar rekening. Pas als het moest, hielden Wout en Sepp onze kopmannen Tom en Primoz in positie. Een geweldige lead-out.”

“Dit is goed voor het zelfvertrouwen”, ging hij voort. “We sloegen een slagje. Tien bonificatieseconden en ritwinst als mooie bonus. Hier mogen we even van genieten, maar dan snel op naar morgen. We zijn hier voor het geel in Parijs.”

Kritisch

Zeeman had het ook over Tom Dumoulin. De sportief directeur leek het niet eens met de uitleg die de Limburger na afloop van de rit gaf. “Tom is goed! Dit was een super zware finale. Er werd aan een verschroeiend tempo geklommen en ook de laatste kilometer is er voluit gereden. Toch kon hij een gaatje dichten. Hij is hartstikke goed, precies waar hij moet zijn.”

Dat ze bij Jumbo-Visma goed onderweg zijn, voegde hij er nog aan toe. “We staan waar we willen staan. De sfeer is optimaal, en als het moet, bekijken we de dingen ook kritisch. Een voorbeeldje? Maandag (de etappe naar Sisteron, red) reden we geen goede finale. We waren teveel van geluk afhankelijk. Dat had beter gemoeten.”