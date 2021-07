Merijn Zeeman: “Tadej Pogacar was echt even klaar”

Interview

Een Provençaals gezegde luidt: ‘Hij die de Mont Ventoux beklimt, is niet gek, hij die er terugkeert wel.’ Juist de tweede beklimming van de Reus van de Provence heeft afgelopen woensdag het tweede leven bij Jumbo-Visma aangewakkerd. Met de ritzege van Wout van Aert én de versnelling van Jonas Vingegaard waar zelfs geletruidrager Tadej Pogačar geen antwoord op had, gaat de Nederlandse ploeg vandaag hoopvol de Pyreneeën in. WielerFlits sprak met sportief directeur Merijn Zeeman.

In welke mate heeft de heroïsche ritzege van Wout van Aert op de Mont Ventoux de sfeer in de ploeg veranderd?

“Het was mooi om te ervaren dat er in de groep ondanks alle tegenslagen in de eerste week heel veel motivatie en een sterke spirit bleef heersen. Met alle valpartijen en ellende zaten we in de hoek waar de klappen vielen, maar dat heeft de moraal in de ploeg nooit doen verdwijnen. Ik heb het nummer dat Wout van Aert op de Mont Ventoux opvoerde dan ook ervaren als een beloning voor het doorzettingsvermogen van iedereen in het team.”

“Jonas kreeg natuurlijk ook vleugels toen hij hoorde hoe Wout op weg was naar de ritzege. Hij kwam op de derde plek in het klassement terecht en kreeg het podium in Parijs heel duidelijk in beeld. Dat verandert zeker de instelling waarmee iedereen vanaf woensdag de Tour heeft vervolgd. Maar nogmaals, de groep heeft dit zelf afgedwongen door steeds in hun eigen kracht te blijven geloven.”

Zit je nu op het punt waarin je als ploeg eigenlijk alleen nog maar kunt winnen in deze Tour?

“Wij zien nog steeds heel veel kansen. Jonas staat voor de eerste bergrit naar Andorra op de vierde plek in het klassement. Dat is natuurlijk een aangename verrassing en het gaat nog steeds heel goed met hem. Al is het met zo’n jonge gast van 24 jaar die zijn eerste Tour de France rijdt afwachten hoe hij de derde week doorkomt. We weten dat er na de tweede rustdag altijd rare dingen kunnen gebeuren. We zien Wout van Aert in deze ronde echt beter worden en zijn vormpeil groeien. Hetzelfde geldt ook voor Mike Teunissen, Steven Kruijswijk en Sepp Kuss. We zijn nog maar met vijf renners in koers, maar we zien nog wel kansen en kunnen in de slotweek nog mooie dingen laten zien.”

Je blijft nog voorzichtig met je verwachtingen in het klassement van Jonas Vingegaard.

“Het is toch de eerste keer dat Jonas de Tour rijdt. Vorig jaar reed hij in de Vuelta a España zijn eerste grote ronde. Toen zagen we dat zijn slotweek minder was dan de twee weken daarvoor. Hij had destijds echter niet zo’n specifieke voorbereiding op de Vuelta als nu op deze Tour. Toen was hij bijvoorbeeld niet op hoogtestage geweest. Er is geen twijfel dat hij momenteel supergoed is. Alleen wil ik toch nog even zien of hij in de derde week dit niveau kan houden. We proberen hem in het ritme te houden dat hij van dag tot dag blijft kijken. Dat hij, en wij ook, heel veel vertrouwen heeft opgedaan is duidelijk.”

Biedt het geen mogelijkheden dat Vingegaard op de top van de Mont Ventoux geletruidrager Tadej Pogačar toch even in problemen bracht?

“Het was zeker geen spel van Pogačar. Jonas vertelde later dat Tadej tegen hem had aangegeven dat hij niet kon overnemen. We moeten niet vergeten dat de dag van de Mont Ventoux heel slopend was. INEOS Grenadiers heeft echt hard op kop gereden om iedereen af te matten voor die laatste beklimming. En dan de hitte die dag. Boven op de Mont Ventoux viel het met 16 graden Celsius wel mee, maar als ze dan beneden kwamen was het een bakoven van meer dan 30 graden. Ik denk dat Pogačar die dag echt even klaar was. En Jonas kende een wondermoment. Hij voelde zich ongekend sterk.”

Putten jullie daar nog hoop uit dat deze Tour de France voor jullie ploeg nog te winnen is?

“De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat Pogačar een minder moment had tegenover Jonas. Hij was echter nog altijd beter dan alle andere concurrenten in het klassement. De wetten van de derde week gelden ook voor Pogačar. De dagen dat het in Zuid-Frankrijk en in de Pyreneeën heel warm gaat worden, al ziet de weersverwachting daar niet naar uit, dan komt hij veel minder tot zijn recht. Dat is ook bij ons bekend.”

“Willen wij nog een kans maken op de Tourzege dan moet Pogačar een dag niet slecht, maar héél slecht zijn. Die kans is niet groot. We hebben wel gezien dat hij ook maar een mens is. Het is niet dat we schouderophalend naar zijn mindere moment op de Mont Ventoux hebben gekeken. Ploegleider Grischa Niermann heeft het later in de meeting ook nog eens tegen de renners benadrukt dat het lang geleden is dat Pogačar bergop zo’n gat heeft moeten laten vallen. Dat is Primož Roglič vorig jaar in de Tour ook niet gelukt.”