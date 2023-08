donderdag 31 augustus 2023 om 18:06

Merijn Zeeman spreekt van ‘droomscenario’ na machtsvertoning Jumbo-Visma

Merijn Zeeman was na afloop van de zesde etappe een meer dan tevreden man. De ploegleider van Jumbo-Visma zag Sepp Kuss de rit winnen en Jonas Vingegaard en Primoz Roglic een dreun uitdelen aan Remco Evenepoel. “Vandaag was een droomscenario. Ik ben heel trots dat Sepp het zo kan afronden.”

“Het was niet precies zoals het plan, maar we geloofden wel dat we iets konden doen vandaag. Dat we verschillen konden maken in het algemeen klassement door het slim te spelen. Sepp was echt heel goed op zo’n zware dag. Jonas en Primoz moesten volgen en aanvallen als ze een kans roken. Die tactiek draaide goed uit.”

De Nederlander denkt niet dat Evenepoel nu al gekraakt is. “We hebben hier ervaring mee. Hij heeft het gewoon nog goed gedaan en was sterk in de laatste kilometers. Wij moesten tijd terugpakken, hij zal nu zoeken naar revanche. We hebben nog twee weken te gaan.”

Over Kuss had Zeeman nog mooie woorden tot slot: “Hij is zo’n belangrijke renner voor ons, zo loyaal. Iedereen is blij voor hem. Dit telt echt voor ons. Als je iemand wil laten winnen, dan is hij het wel.”