Merijn Zeeman: “Roglic gaat in topvorm naar de Tour” dinsdag 25 augustus 2020 om 13:08

Er groeiden de voorbije dagen twijfels rond de fysieke paraatheid van Primož Roglič. Zeker toen Lora Klinc aan Sloveense media vertelde dat haar vriend nog niet honderd procent hersteld was. Maar Jumbo-Visma sportdirecteur Merijn Zeeman neemt de twijfels weg: “Primož heeft geen last meer van zijn val in de Dauphiné.”

Primož Roglič traint met zijn ploegmaats in de Alpen. Vandaag staat overigens een verkenning van de 17de rit op het menu. En de kopman fietst gewoon mee. “Lora was vorige week maandag en dinsdag bij Primož en toen was hij nog niet helemaal de oude”, zegt Zeeman tegen het AD. “Zodra het trainen weer serieus werd, heeft hij alles meegedaan. Dankzij goed werk van onze medische staf kan hij volop trainen.”

Er niet bij tijdens die verkenning: Tom Dumoulin. De tweede kopman vertrok gisteren al naar Nice. “Bij een hoogtestage heeft iedere renner zijn eigen plan”, verduidelijkt Zeeman. “De ervaring met Primož is dat hij het beste zo lang mogelijk op hoogte blijft.”