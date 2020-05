Merijn Zeeman: “Resultaten internationale eRacing koersen kloppen niet” zondag 3 mei 2020 om 12:00

De resultaten van eRacing wedstrijden waarbij verschillende wielerploegen het in de virtuele wereld tegen elkaar opnemen, zijn onbetrouwbaar. Dat is de mening van Merijn Zeeman, technisch directeur bij Jumbo-Visma.

Het grootste probleem is volgens Zeeman dat er met fietstrainers van verschillende merken gewerkt wordt. “Die moeten allemaal afzonderlijk gekalibreerd worden”, legt hij uit. “Daar zit blijkbaar heel veel verschil tussen. Uiteindelijk claimt ieder bedrijf dat zij het meest nauwkeurig zijn, maar onderling zit er veel verschil. Die verschillen zijn zodanig dat de uitslag erdoor beïnvloed kan worden. Daarom denk ik dat we door de sportieve resultaten heen moeten kijken”, oordeelt Zeeman.

Hij noemt als voorbeeld de Digital Swiss 5, waar zijn ploeg aan deelnam. “Er zijn door onze renners echt power-records neergezet, waarna we vervolgens niet eens bij de beste tien zaten. We moesten echt ver naar beneden scrollen voordat we een renner van ons tegenkwamen”, kijkt hij terug. “In onze eRacing WhatsApp-groep is redelijk wat afgescholden”, bekent hij.

“De resultaten kloppen niet. Dat is het eerlijke verhaal bij die internationale wedstrijden,” geeft hij toe. Desalniettemin ziet Zeeman de meerwaarde van eRaces voor zijn ploeg wel in. “Wij als teams moeten deze kansen benutten, zodat dat we niet vijf maanden lang uit beeld zijn”, aldus Zeeman. “Laten we genieten van de show die de renners weggeven. Want het is echt superzwaar.”

Voorbereiden op het nieuwe seizoen

In de tussentijd probeert hij zijn renners zo goed en zo kwaad als het kan voor te bereiden op de herstart van het seizoen. “We hebben nu een planning gemaakt tot 15 mei. We proberen de conditie te onderhouden, maar zeker niet op de limiet te belasten”, legt hij uit.

Zeeman hoopt dat er snel duidelijkheid is over de kalender. “Dan hebben we nog 12 tot 15 weken om de specifieke voorbereiding op de Tour te doen. Het is nog onzeker of we kunnen reizen en op hoogtestage kunnen. Dat vraagt ons om flexibel te blijven en van week tot week te bekijken wat mogelijk is, zonder daarbij de rode draad uit het oog te verliezen.”