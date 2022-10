Merijn Zeeman over ‘afwijkend’ Tourparcours: “We hebben niet veel tijdritkilometers nodig”

Video

Het parcours van de Tour de France 2023 is bekendgemaakt en dat heeft weer veel reacties opleverd. Ook Merijn Zeeman, de sportief directeur van Jumbo-Visma, heeft zijn licht over de route laten schijnen. “Het is toch wel wat anders dan andere jaren”, zei hij na afloop van de presentatie tegen WielerFlits.

“Die bergetappes zijn heel afwisselend”, legde Zeeman uit. “De Pyreneeën zijn – zoals ik het nu zie, ik moet me er nog wat in verdiepen – minder zwaar dan andere jaren. De Alpen zijn echt een lang blok. Daar is het in het begin ook niet heel lastig, maar je hebt er wel een hele zware rit over onder andere de Cormet de Roseland en de Col de la Loze. In dat blok zit ook de tijdrit en dan heb je op de laatste dag ook nog een rit door de Vogezen.”

Zeeman vindt het parcours ‘afwijken’ van voorgaande jaren. “Maar voor ons is dat goed denk ik. We hebben een rennersgroep die op heel veel parcoursen uit de voeten kan”, aldus de Nederlander, die niet geschrokken is van het aantal tijdritkilometers, dat slechts 22 bedraagt. “Met onze kopmannen hebben we niet per se heel veel tijdritkilometers nodig.”

“Onze grootste concurrent is Pogacar”, gaat Zeeman verder. “Dit jaar waren we in de laatste tijdrit beter dan hij was, maar hij was in de proloog weer beter. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar. En het is nog steeds 22 kilometer, over een interessant parcours, met een klim erin aan het eind.” Volgens Zeeman is het in ieder geval duidelijk dat het zwaartepunt van de komende Ronde van Frankrijk aan het einde ligt. “Dat is ook goed, want dan komen wij het beste tot ons recht.”

Later in het interview ging Zeeman ook nog in op de plannen van Wout van Aert en Jonas Vingegaard met betrekking tot de Tour de France.

