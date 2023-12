vrijdag 8 december 2023 om 18:29

Merijn Zeeman: “Jumbo-Visma had geen scenario in Vuelta a España”

Het unieke scenario dat drie renners uit één ploeg op de eerste drie plaatsen in het klassement in een grote ronde staan, hadden ze bij Jumbo-Visma nooit voorzien. In de Vuelta a España kwam de leiding van de ploeg dan ook voor een moeilijk dilemma te staan toen Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic op de eerste drie plaatsen in de rangschikking stonden.

Sportief manager Merijn Zeeman geeft dat in een interview in Masters Magazine met journalist Jaap de Groot ruiterlijk toe. Het was een situatie waarvan Zeeman ook veel heeft geleerd. “Met drie kopmannen tijdens de Vuelta kon ik niet op een betere plek zitten om mijn eigen leiderschapsstijl te ontwikkelen en lessen te trekken. Want dit was absoluut heel extreem. Wat ik vooral heb ervaren is de kracht van het besef van wat onze cultuur is en wat onze waarden zijn. Dat bleek de leuning waar ik me aan vast kon houden”

“Te beginnen met onze strategie. We hebben onze tegenstanders compleet verrast met onze manier van rijden. We zijn blijven aanvallen. Zelfs toen we aan de leiding stonden. Het motto was altijd dat we blijven aanvallen zodat we nooit hoeven te verdedigen. Alleen was er geen scenario voor als we één, twee of drie zouden staan, het moment dat er niemand meer was om aan te vallen. We waren ineens met z’n drieën, maar de optie om elkaar aan te vallen was altijd onbesproken gebleven.”

In de rit naar de Alto d’Angliru bleek dat de rolverdelingen op dat moment binnen Jumbo-Visma niet duidelijk waren. “Toen Roglic zich goed voelde, dacht hij ten koste van Kuss de rode trui te kunnen pakken en zette de aanval tegen zijn eigen teamgenoot in”, erkent Zeeman. “Met het risico dat Kuss moest lossen en iemand anders op het podium zou komen. Daar waren we als geheel dus minder van geworden. Op dat moment ben ik snel met Richard Plugge gaan sparren. En hebben we vastgesteld dat we na al die jaren als team zo hecht geworden waren, dat dit niet meer kon.”

“Ik heb daar later een-op-een met Primoz over gesproken, om het daarna ook in de groep aan te kaarten. Toen hebben we een intens maar wel mooi gesprek met elkaar gevoerd, waarbij iedereen het over één ding eens was: we vallen elkaar niet aan. We moeten niet tegen elkaar, maar tegen onze tegenstander strijden die op de vierde plek staat. Wij moeten zorgen dat we één, twee en drie blijven en dat gaan we verdedigen.”

“Dat was voor Richard en mij een heel bijzonder moment. Om in zo’n extreme situatie te ervaren hoe iedereen zich zo bewust was van onze cultuur en filosofie. Tijdens de gesprekken van de afgelopen weken richting het nieuwe seizoen heb ik gemerkt hoe meer dan ooit iedereen begrijpt dat eigen ambities heel belangrijk zijn, super belangrijk zelfs, maar dat er een grens is. Het teambelang gaat altijd boven jouw belang. Bij ons krijgt iedereen veel kansen, wordt niemand beperkt in zijn mogelijkheden, maar die onvoorwaardelijke steun aan elkaar staat boven alles. Dat is een prachtige les die ik in 2023 heb geleerd.”