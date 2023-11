donderdag 2 november 2023 om 14:29

Sepp Kuss blikt terug op slotweek Vuelta: “Hoopte dat Roglic en Vingegaard begrepen hoe ik me voelde”

Jumbo-Visma domineerde de voorbij Vuelta a España, maar kwam juist daardoor voor lastige keuzes te staan. Vooral Primoz Roglic had het er aanvankelijk wat moeilijker mee om zijn eigen kansen opzij te zetten voor Sepp Kuss, vertelde sportief directeur Merijn Zeeman onlangs. Nu heeft ook de uiteindelijke winnaar Kuss bij FloBikes teruggekeken op de veelbewogen slotweek.

“Het was uniek dat we met drie ploegmaats de podiumplaatsen bezetten en het is volkomen normaal dat we alle drie anders dachten over wat er moest gebeuren in de koers”, zei de Amerikaan. “Het is topsport. Je gaat in een grote ronde niet zomaar wat rondrijden en niet alles geven. Het is volkomen redelijk dat Primoz wilde koersen, maar het is ook volledig te begrijpen dat iedereen me wilde steunen, want ik had de rode trui.”

Zeeman liet eerder dus al weten dat Roglic voor het rood wilde koersen, maar wat wilde Jonas Vingegaard eigenlijk? “Jonas wilde ook koersen, want als een van de drie zegt ‘we strijden tegen elkaar en kijken wie de beste is’, dan moeten de anderen ook beginnen koersen voor hun eigen belang. Het is begrijpelijk dat jongens die altijd koersen om te winnen dat ook in de Vuelta willen doen.”

Uniek perspectief

Zelf wilde Kuss het niet ‘zuur’ noemen dat zijn kopmannen zich niet meteen onvoorwaardelijk in zijn dienst stelden. Hij had namelijk een ‘uniek perspectief’ op de situatie, vertelt hij. “Ik heb beide kanten van het verhaal gezien. Ik weet wat het is om een knecht te zijn, ik weet hoe het is om een heel goede dag te hebben en te denken: wat als ik nu mijn eigen kans zou mogen gaan en hier niet alleen was om te helpen?”

“En ik weet ook hoe het voelt om kopman te zijn en aan de leiding te staan, te beseffen hoe speciaal dat is en wat het betekent om de leiderstrui kwijt te raken. Dat is waarom ik hun perspectief begreep. Ze behoren tot de beste renners ter wereld en zijn het gewend om te winnen. Ze gaan altijd voor de zege en hebben altijd een volledige ploeg in steun. Voor mij was het een uniek perspectief, omdat ik dus óók weet hoe het voelt om mijn eigen ambities en goede dagen op te offeren voor hen.”

“Ik twijfelde toen nooit om hen te helpen”

Uiteindelijk trok Jumbo-Visma de kaart van Kuss, maar dat was niet omdat de Amerikaan met zijn vuist op tafel had geslagen. “Niet per se, ik zei dat ik hun positie begreep en begreep waarom ze ervoor wilden gaan. Maar ook dat ik hoopte dat ze begrepen hoe ik me voelde en hoe ik me heb gevoeld de afgelopen jaren toen ik hen hielp. Ik twijfelde toen nooit om hen te helpen, terwijl ik toen ook mijn eigen ambities moest opgeven om hen bij te staan.”