Merijn Zeeman juicht komst ‘concurrent’ Red Bull toe: “Echt goed voor onze sport”

Sinds een week staan alle lichten op groen: RedBull stapt definitief in bij de Duitse wielerformatie BORA-hansgrohe. Dit is volgens Merijn Zeeman, sportief manager van het concurrerende Visma | Lease a Bike, alleen maar goed nieuws. “Het is een belangrijk signaal naar andere grote bedrijven”, klinkt het in gesprek met GCN

De energiedrankfabrikant nam eind vorig jaar al een meerderheidsbelang van 51% in het bedrijf van Ralph Denk, de entiteit achter BORA-hansgrohe, maar kan inmiddels ook rekenen op goedkeuring van de Oostenrijkse Mededingingsautoriteit. Daarmee krijgt het Oostenrijkse bedrijf een serieuze vinger in de pap in het wielrennen, is de voorspelling.

Helemaal nieuw in de sport is Red Bull overigens niet: ze sponsoren individuele atleten, waaronder bijvoorbeeld Tom Pidcock én Wout van Aert. BORA-hansgrohe is zeker op rondegebied een belangrijke concurrent van Visma | Lease a Bike, maar Zeeman juicht de komst van Red Bull alleen maar toe. “Het hangt allemaal af van hun strategie en wat ze willen met de wielersport, maar het is echt goed voor onze sport dat grote bedrijven instappen.”

Belangrijk signaal

“Het zegt veel over de huidige status van het wielrennen als mondiale sport. Ik denk dat Red Bull voorheen nog wat huiverig was om in te stappen, gezien het dopingverleden. Ze zien nu echter dat het heel erg goed gaat met de wielersport. Dit komt door onze strijd tegen doping. Het is goed voor nieuws voor alle partijen. Het is een belangrijk signaal voor andere grote bedrijven om deel te nemen. Ik denk echt dat het een goede zaak is.”

