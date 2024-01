maandag 29 januari 2024 om 16:47

Oostenrijkse Mededingingsautoriteit gaat akkoord: Red Bull stapt in bij BORA-hansgrohe

RedBull stapt definitief in bij de Duitse wielerformatie BORA-hansgrohe. De energiedrankfabrikant nam eind vorig jaar al een meerderheidsbelang van 51% in het bedrijf van Ralph Denk, de entiteit achter de ploeg, maar moest nog wachten op goedkeuring van de Oostenrijkse Mededingingsautoriteit. Alle lichten staan nu op groen.

Daarmee krijgt het Oostenrijkse bedrijf een serieuze vinger in de pap in het wielrennen, is de voorspelling. Helemaal nieuw in de sport is Red Bull overigens niet: ze sponsoren individuele atleten, waaronder bijvoorbeeld Tom Pidcock én Wout van Aert. De twee partijen werken ook al langer samen. BORA-hansgrohe is sinds begin 2023 met Red Bull op zoek naar nieuwe talenten voor de eigen juniorenploeg. Dit scoutingsprogramma gaat door het leven als ‘Red Bull Junior Brothers’.

Fundamenten

“Met het besluit van vandaag hebben we een belangrijke hindernis genomen”, legt teammanager Ralph Denk uit in een perscommuniqué. “De fundamenten van onze samenwerking met Red Bull zijn nu officieel gelegd. Dit is het groene licht waarop we hebben gewacht, om verder te gaan met de formaliteiten en specifieke onderdelen van onze samenwerking.”

“Iedereen in de wielersport weet hoe belangrijk het is om een goede basis te leggen, bij het nastreven van succes. Daarom zetten we deze stap nu met de nodige bedachtzaamheid, maar ook vastberadenheid. We zullen in de loop van het seizoen de verdere details van onze samenwerking naar buiten brengen.”

