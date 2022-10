Merijn Zeeman: “Het is nog niet zeker dat Vingegaard naar de Tour gaat”

Jumbo-Visma weet nog niet of Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard in 2023 ook weer de Tour rijdt. “Het ligt voor de hand als als je de gele trui hebt gewonnen, dat je die het jaar erop verdedigt. Het ligt dus voor de hand, maar is nog niet besloten”, zegt Merijn Zeeman tegen VeloNews.

“Jonas is nu nog op vakantie en als hij terugkomt dan wil ik zijn ideeën ook graag horen”, aldus de sportief manager van Jumbo-Visma. “Ik wil dat eerst bespreken met Jonas en de andere coaches. Hij heeft ook nog nooit de Giro d’Italia gereden, dus dat ik ook een optie als hij dat wil.”

Vingegaard is niet de enige kopman van Jumbo-Visma. Volgend jaar heeft de ploeg ook Primož Roglič en Wilco Kelderman in de gelederen. “Ik wil de voorkeur van Primož graag horen en daarover praten met onze staf en coaches. Het kost ons twee maanden om dat voor te bereiden, zodat we in december weten wat we moeten doen”, zegt Zeeman.

Giro d’Italia

Dat in de Giro 2023 ruim 70 tijdritkilometers zijn opgenomen, maakt het een interessante ronde. “Je moet een tijdritspecialist zijn om daar te winnen. Je moet heel compleet zijn, in het hooggebergte en de zware bergritten, maar in de tijdritten liggen de minuten voor het oprapen”, vindt de ploegleider.

“Vingegaard is ook een tijdritspecialist, zeker als hij in topvorm is. Maar Tadej Pogačar is ook een specialist op dat gebied, Remco Evenepoel ook. Ik zou zeggen dat Primož, Jonas, Pogačar en Evenepoel op dit moment bij de beste tijdrijders ter wereld horen. Zij kunnen dit Giro-parcours heel goed aan”, aldus Zeeman.

Zelf hoopt Tourwinnaar Jonas Vingegaard overigens wel de Ronde van Frankrijk te rijden in 2023. “Ik heb niet het gevoel dat ik mijn titel moet verdedigen in de Tour, maar ik wil dat wel”, vertelde hij tegen WielerFlits.

Bekijk hier de video waarin Vingegaard uitspreekt de Tour 2023 te willen rijden: