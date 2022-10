Jonas Vingegaard na Lombardije: “Ik had voor plek vijf kunnen gaan, maar ik kwam alleen voor winst”

Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma namen hun verantwoordelijkheid in de Ronde van Lombardije 2022. Het mocht echter niet baten, want de Deense kopman kon op het moment suprême niet mee met de verrassende Mikel Landa en mede-favorieten Tadej Pogačar en Enric Mas. “Ik miste net één of twee procent om met hen mee te kunnen”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Eigenlijk voelde ik mezelf de gehele dag best goed”, zegt de 25-jarige Deen. “Het was een harde koers en op het einde had ik nog één of twee procent nodig om met de besten mee te kunnen. Toch heb ik geprobeerd hen te volgen, maar daardoor blies ik mezelf op. Als ik iets verdedigender had gekoerst, dan had ik kunnen vechten voor de vijfde plek. Maar ik kwam hier alleen voor winst. En daar was ik vandaag gewoonweg niet sterk genoeg voor.”

Toch leek de beslissing op Civiglio – de voorlaatste klim – enigszins als verrassing te komen. Plots wisten een paar renners zich af te scheiden en Vingegaard zat daardoor op een gaatje. “Nee, een verrassing was het niet. Ik zat achter Adam Yates en hij kon het wiel niet houden. Daarna heb ik geprobeerd het gaatje te dichten. Terwijl ik daarmee bezig was, plaatste Pogačar zijn aanval. Die kon ik niet beantwoorden, zo zit het eigenlijk.”

De beste van 2022 en de Tour 2023

De winnaar van de Tour de France beëindigt in Italië zijn seizoen. Doorgaans komt de winnaar van La Grande Boucle als winnaar uit de bus als het gaat om de beste renner van het jaar, maar daar wil Vingegaard niet in mee gaan. “Als je naar de World Ranking kijkt, dan is Pogačar dat op zeker. Of ik het gevoel heb dat ik mijn titel móet verdedigen in de Tour van 2023? Nee, dat niet. Maar ik wil dat uiteraard wel!”