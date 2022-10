Merckx adviseert Evenepoel: “Op dit moment rijdt hij beter Giro dan de Tour”

Wereldkampioen Remco Evenepoel weet welke grote ronde hij in 2023 gaat rijden. De kopman van het toekomstige Soudal-Quick-Step wil alleen nog niet vertellen of hij de Giro d’Italia of de Tour de France betwist. Zijn illustere landgenoot Eddy Merckx heeft een duidelijke voorkeur. “Nu raad ik hem aan om de Giro te rijden”, laat Merckx weten aan La Gazzetta dello Sport.

“De knoop Giro-Tour is ondertussen doorgehakt, maar we gaan het voorlopig nog niet vertellen”, vertelde Evenepoel vorige week nog. “Ik kan alleen zeggen dat ik heel blij ben met mijn programma. Het is kalm in het begin en dan drukker naar het einde toe. Het omgekeerde van dit seizoen eigenlijk. Maar wat, waar en wanneer: dat laten we nog even onbekend.” Onlangs werd het parcours van de Giro 2023 bekendgemaakt.

Naast traditioneel veel bergetappes krijgen de renners ook zeventig tijdritkilometers voor de wielen geschoven, iets wat in het voordeel van Evenepoel is. Het parcours van de Tour 2023 wordt aankomende donderdag gepresenteerd in Parijs. Merckx, die zelf vijf keer de Giro wist te winnen, hoopt dat Evenepoel volgend jaar te zien is in de Ronde van Italië. “Het hangt af van hoe sterk de anderen zijn, maar Evenepoel heeft de afgelopen maanden bewezen een kampioen te zijn.”

Grotere uitdaging

“Hij heeft een evolutie doorgemaakt. Remco heeft de Vuelta gewonnen, een grote ronde. En dat deed hij door zelfs op steile beklimmingen aan te vallen. In de Giro zal het wel moeilijker zijn. De beklimmingen zijn er langer en lastiger en gaan vaak boven de 2.000 meter hoogte. En het weer is ook anders, met mogelijk sneeuw en koude temperaturen. Maar Evenepoel moet zichzelf testen, alleen zo leert hij zijn grenzen kennen. Dat leer je ook uit je nederlagen.”

Evenepoels eerste kennismaking met de Giro (in 2021) verliep niet naar wens, maar Merckx ziet nu een totaal andere renner. “Toen keerde hij pas terug na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. De laatste maanden heeft hij grote stappen gezet met winst in Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta en het WK. Nu raad ik hem aan om de Giro te rijden. Op dit moment in zijn carrière is dat beter dan de Tour. Bovendien is het altijd speciaal om in Italië te koersen: de prachtige plekken, de supporters, het eten.”