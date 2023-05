Menno Huising wint in Flèche Ardennaise voor het eerst namens Jumbo-Visma

Menno Huising heeft voor Nederlands succes gezorgd in de Flèche Ardennaise. Het 19-jarige talent van het Jumbo-Visma Development Team was zondag de beste in de Belgische UCI 1.2-wedstrijd.

Huising, die afgelopen winter overkwam van de junioren en bezig is aan zijn eerste seizoen binnen de structuur van Jumbo-Visma, rekende af met Francesco Busatto van de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty. William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step Devo) eindigde als derde na een zware koers van 175,3 kilometer met in totaal 3.636 hoogtemeters.

In volle finale, die was uitgetekend rond het Waalse Stavelot, moesten onder meer La Gleize, de Thier de Coo, de Amermont, de Renardmont en de Stockeu beklommen worden in de Ardense Pijl.

De Flèche Ardennaise werd vorig jaar nog gewonnen door het Franse toptalent Romain Grégoire. Daarvoor wonnen Simon Pellaud (2019), Cees Bol (2018) en Harm Vanhoucke (2017) deze Belgische eendagskoers.