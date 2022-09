Memorial Marco Pantani afgelast door slechte weersomstandigheden

Update

De Memorial Marco Pantani is afgelast door de hevige regenval en sterke wind in Italië. De organisatie heeft laten weten dat ze, door te kijken naar het ‘UCI Protocol for weather’, hebben besloten om de eendagskoers niet meer te laten doorgaan. Aanvankelijk werd de koers ingekort.

De Italiaanse wedstrijd zou normaal gezien van start gaan in Forlì. Door de slechte weersomstandigheden heeft de organisatie de startlijn 52 kilometer later getrokken. De eerste twee beklimmingen van de dag, de Rocca delle Caminate (7,6 km aan 4%) en de Bivio Pieve di Rivoschio (1 km aan 6,1%) zijn daardoor geschrapt.

De Memorial Marco Pantani is nu 136 kilometer lang. De beklimming van de Montevecchio (4,5 km aan 6,9%) staat nog steeds drie keer op het menu. Onder meer Aleksandr Vlasov, Daniel Felipe Martínez, Marc Hirschi, Egan Bernal, Vincenzo Nibali, Diego Ulissi en Lennard Kämna zullen in actie komen.

Update 17/09 om 12.00 uur

De organisatie heeft laten weten dat de Memorial Marco Pantani niet zal doorgaan. Naast de hevige regenval zou het ook bijzonder hard waaien in en rond de start- en finishplaats Forlì.