zaterdag 16 september 2023 om 16:08

Alexey Lutsenko troeft Marc Hirschi en Pavel Sivakov af in Memorial Marco Pantani

De Memorial Marco Pantani is op naam gekomen van Alexey Lutsenko. De Kazach was in de finale van de wedstrijd weggereden met Marc Hirschi en Pavel Sivakov, en wist hen in Cesenatico te verslaan in een sprint.

De Memorial Marco Pantani, een wedstrijd ter ere van de in 2004 overleden superklimmer, was dit jaar 193 kilometer lang. De renners reden van Riccione naar Cesenatico, waar Pantani opgroeide. Het eerste deel van de koers bevatte de nodige (korte) beklimmingen, maar de laatste veertig kilometer waren vlak.

Het ging hard in de lastige openingsfase, wat ertoe leidde dat een pelotonnetje van 35 renners zich al snel afscheidde. Zij zouden echter niet voorop blijven: door het werk van Astana Qazaqstan kwam alles na zo’n zestig kilometer weer bij elkaar. Daarna ontstond er een kopgroep van vier, met Simon Geschke, Pierre Latour, Georg Zimmermann en Luca Covili. Nog voor half koers werden ook zij weer tot de orde geroepen.

Toppers maken vroeg koers

Vervolgens begonnen de echte toppers eraan. Met nog zeventig kilometer te gaan, zagen we een kopgroep van zes renners: Simon Yates, Marc Hirschi, Pavel Sivakov, Guillaume Martin, Davide Formolo en Alexey Lutsenko. Op de laatste beklimmingen van de dag, spleet de groep in tweeën. Hirschi, Sivakov en Lutenko bleken over de beste benen te beschikken en liepen langzaam maar zeker uit op de drie achtervolgers.

De drie reden over de vlakke wegen samen naar Cesenatico, waar Lutsenko zijn medevluchters vloerde in een sprint. Hirschi, die onlangs de Coppa Sabatini won, eindigde als tweede. Sivakov – winnaar in de Giro della Toscana en tweede in de Coppa Sabatini – pakte een podiumplek die hij deze Italiaanse campagne nog niet had: hij werd derde.