‘Ronde van Lombardije eerste WorldTour-koers voor Egan Bernal na rentree’

Egan Bernal keerde afgelopen week terug in het peloton nadat hij begin januari zwaargewond was geraakt bij een trainingsongeval. In de PostNord Danmark Rundt testte hij voor de eerste keer de benen in wedstrijdverband. Het ziet ernaar uit dat de Colombiaan de komende weken weer vaker in actie komt. Naar verluidt staat daarbij ook de Ronde van Lombardije op zijn programma.

Volgens bronnen van La Gazzetta dello Sport is de Deutschland Tour de eerstvolgende koers van de klassementsrenner van INEOS Grenadiers. Het wordt zijn eerste deelname aan de ronde, die woensdag in Weimar begint en zondag in Stuttgart eindigt. Daarna zakt hij af naar Italië voor een Italiaans drieluik met de Giro della Toscana (14 september), waar hij in 2019 tweede eindigde, de Coppa Sabatini (15 september) en de Memorial Marco Pantani (17 september).

Vervolgens staat de CRO Race op zijn programma. De Kroatische etappewedstrijd begint op 27 september en duurt zes dagen. De Ronde van Lombardije (8 oktober) moet de eerste WorldTour-koers voor de Colombiaan worden sinds zijn rentree in het peloton. Hij heeft goede herinneringen aan de ‘Koers van de vallende bladeren’, waar hij voor de vierde keer aan de start verschijnt. Bij zijn debuut in 2017 was hij dertiende, in 2018 twaalfde en in 2019 derde.

Info @Gazzetta_it – After tour of denmark, this is so far @Eganbernal scheduled for the rest of the season according to our sources: Deutschland Tour (24-28 august), races in italy mid-september (toscana, sabatini, pantani), tour of croatia (27/9-2/10) and @Il_Lombardia — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) August 22, 2022

🗓️ EGAN BERNAL (ℹ️ @cirogazzetta) 24/8-28/8 | Deutschland Tour 🇩🇪 | 2. Pro

14/9 | Giro della Toscana 🇮🇹 | 1.1

15/9 | Coppa Sabatini 🇮🇹 | 1. Pro

17/9 | Memorial Marco Pantani 🇮🇹 | 1.1

27/9-2/10 | Cro Race 🇭🇷 | 2.1

8/10 | Il Lombardia 🇮🇹 | WT — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) August 22, 2022