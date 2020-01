Meisen slaat dubbelslag in EKZ Cross Tour, David van der Poel tweede donderdag 2 januari 2020 om 16:18

Marcel Meisen heeft vandaag een gouden zaak gedaan in de strijd om de EKZ Cross Tour. De Duitse kampioen van Alpecin-Fenix won namelijk de slotmanche in Meilen, wat genoeg bleek voor de eindzege in het regelmatigheidsklassement. Meisen finishte na ruim één uur crossen voor David van der Poel en Lars Forster.

Meisen moest voor de slotmanche nog veertig punten goedmaken op Dieter Vanthourenhout, maar de Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal liet voor de start al weten zich wat ziekjes te voelen. De 34-jarige Vanthourenhout kwam dan ook niet verder dan de tiende plaats, waardoor hij in extremis de groene leiderstrui moest inleveren.

De Spanjaard Felipe Orts leek de eerste gegadigde om de trui over te nemen, aangezien de Bask na twee manches gedeeld aan de leiding stond. De Spaanse kampioen deed echter niet veel beter met een zevende stek, waardoor Meisen alsnog een dubbelslag kon slaan. De Duitser won eerder al de cross in Hittnau.

Meisen sluit de EKZ Cross Tour af met 200 punten, terwijl Orts (196 punten) en Vanthourenhout (190) genoegen moeten nemen met een plek op het podium. David van der Poel stijgt door zijn tweede plaats in Meilen van veertien naar vijf, net achter de jonge Zwitser Timon Rüegg.