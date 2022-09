Meisen en Schreiber winnaars van eerste Europese UCI-veldrit van het seizoen

In het Duitse Lützelbach stond gisteren de eerste Europese UCI-veldrit van het nieuwe crosseizoen op het programma. Bij de mannen ging de zege naar de Duitse kampioen Marcel Meisen, de Luxemburgse Marie Schreiber was dan weer de beste bij de vrouwen.

Het wegseizoen is nog altijd in volle gang, maar de crossers maken zich inmiddels ook weer op voor de eerste belangrijke afspraken in het veld. Zaterdag stond in Duitsland dus de eerste Europese UCI-veldrit van het seizoen gepland. Bij de mannen ging de overwinning na iets meer dan een uur crossen naar Meisen. De inmiddels 33-jarige Duitser, die uitkomt voor Stevens Racing Team, kwam met een mooie voorsprong over de finish.

De voor Alpecin-Deceuninck uitkomende Niels Vandeputte, die kan terugkijken op een goede wegcampagne, moest aan de streep achttien seconden toegeven op winnaar Meisen. Lukas Vanderlinden werd derde op iets meer dan anderhalve minuut. De Fransman Ugo Ananie en de Duitser Lukas Herrmann maakten de top-5 compleet.

Ereplaatsen voor Van Alphen en Bakker

Bij de vrouwen ging de zege dus naar Marie Schreiber. De nog altijd maar 19-jarige veldrijdster uit Luxemburg versloeg de Nederlandse Aniek van Alphen met twaalf seconden, de eveneens 19-jarige Tsjechische Kristýna Zemanová werd derde op 27 seconden. Manon Bakker kwam in Lützelbach niet verder dan de vierde plaats. Met Jinse Peeters (6e) finishte er ook nog een Belgische in de top-10.

Vandaag staat in Bensheim een nieuwe Duitse veldrit op het programma. Komend weekend volgen dan de eerste openingscrossen in Nederland (de Kleeberg Cross in het Zuid-Limburgse Mechelen) en België (de Poldercross in Kruibeke).