Meindert Weulink: “Het was niet makkelijk om in de vlucht te komen”

Meindert Weulink heeft zich maandag in de tweede etappe van de Ronde van Turkije laten zien. De 21-jarige coureur van ABLOC CT zat mee in de vlucht van de dag, ook al was het plan om Ivar Slik mee te sturen. “Het doel was om mee te zitten en dan het liefst met Ivar vanwege de bergtrui”, zegt Weulink na afloop.

Bergtruidrager Slik probeerde vroeg in de rit dan ook mee te schuiven in de vlucht, maar dat lukte niet. “Het was de vraag of Ivar de eerste klim zou kunnen overleven om boven nog te sprinten voor de punten. Hij probeerde het nog wel, maar er werd te hard doorgetrokken”, legt Weulink uit. “Uiteindelijk rijd ik op de klim weg van het peloton en sluit ik aan bij koplopers Zoccarato en Buts. Over deze inspanning ben ik erg tevreden en dat geeft mij vertrouwen voor de komende dagen.”

De bergsprint was niet voor Weulink weggelegd. “Ik kon niet op tegen de sprint van Buts en Zoccarato. Daarna komen op het plateau na de klim nog vijf anderen aansluiten. Het was niet makkelijk om in de vlucht te komen, want uiteindelijk was dat mijn zwaarste inspanning van de dag”, blikt hij terug.

De vluchtpoging van Weulink en consorten strandde op tien kilometer van de finish in Konya. “Achteraf ben ik tevreden met het gevoel van vandaag. En er komen nog mooie kansen”, kijkt hij ook weer vooruit.

Zonder druk

In zijn tweede jaar bij ABLOC wil Weulink zich laten zien in Turkije. “Het niveau is natuurlijk erg hoog voor ons als continentale renners, maar het is mooi om je te meten”, zegt de coureur uit Diepenveen, die te boek staat als goede klimmer. “Ik kijk wel uit naar de bergrit, maar ik zie het meer als een kans om mijzelf te meten met de renners hier. Ik wil voor mijzelf gewoon een goede etappe rijden, ook omdat ik mij wil verbeteren in dat soort etappes. Zonder al te veel druk dus zou je kunnen zeggen.”