Eerste bergtrui in Turkije voor Ivar Slik: “Truien hebben we goed verdeeld”

Ivar Slik heeft ABLOC CT in de Ronde van Turkije direct een trui bezorgd. De hardrijder uit Noord-Holland zat in de alternatieve openingsrit rond Konya mee in de kopgroep van twee en greep de bergtrui. “Het was wel jammer dat we maar met twee man waren, dus het was vrij kansloos”, reageert hij tegen WielerFlits.

“Maar het gevoel was goed en ik heb toch de bergtrui eraan over gehouden. Dat is altijd leuk”, aldus Slik na afloop van de 72 kilometer lange rit, die last minute ingelast werd nadat de eerste rit in Nevsehir niet kon doorgaan vanwege sneeuwval.

Vroeg in de rit was ABLOC CT goed zichtbaar. Onder meer Bodi del Grosso en Stijn Daemen probeerden mee te zitten in de vlucht van de dag. Uiteindelijk wist Slik weg te geraken, samen met de Belg Sean De Bie. “We wilden sowieso meezitten en we misten dan ook geen enkele groep”, blikt koerskapitein Slik terug. “Dat was wel mooi om te zien.”

Slik (bergtrui) en De Bie (tussensprinttrui) mochten na hun vluchtavontuur allebei een trui in ontvangst nemen. “De truien hebben we goed verdeeld inderdaad. Ik wilde wel graag de bergprijs hebben”, zegt de coureur van ABLOC. “De Bie is alleen vrij klein, dus ik zat niet echt lekker uit de wind.”

Red jersey: Ivar Slik(@ABLOC_CT) is KOM classification leader after 1st stage. Kırmızı mayo: Ivar Slik, 1. etabın ardından dağların kralı/tırmanış klasmanı lideri. #TUR2021 pic.twitter.com/IrrM5Qa0pY — Tour of Turkey (@tourofturkeyTUR) April 11, 2021