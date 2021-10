Meeusen verslaat Rouiller en Godrie in GP Destil

Tom Meeusen heeft zich in Oisterwijk tot winnaar gekroond van de GP Destil. De Belg van Team Deschacht-Group-Hens-Maes Containers versloeg na een spannende cross de Zwitser Loris Rouiller in de sprint.

Nieuw op de internationale veldritkalender: de GP Destil in Oisterwijk. Een UCI-cross zonder de wereldtop, want die vertoeft dit weekend nog op Amerikaanse bodem voor de Wereldbeker in Iowa. Toch zakten vandaag voldoende leuke namen naar Midden-Brabant af om er een aantrekkelijke cross van te maken. In de mannenwedstrijd vielen vooral de namen van David van der Poel, Tom Meeusen, Diether Sweeck, Loris Rouiller, Mees Hendrickx en Stan Godrie op.

Uitslag Internationale GP Destil 2021 (C2)

1. Tom Meeusen

2. Loris Rouiller

3. Stan Godrie