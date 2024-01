zondag 28 januari 2024 om 20:53

Mees Hendrikx mag dan tóch naar WK veldrijden en is grootste verrassing in Nederlandse selectie

Een grote verrassing in de Nederlandse selectie voor het WK veldrijden in Tábor: Mees Hendrikx mag dan tóch mee van bondscoach Gerben de Knegt. De crosser van Crelan-Corendon voldeed niet aan de richtlijn die de KNWU gesteld had (twee keer in de top-16 in de Wereldbeker) maar is toch toegevoegd aan de nationale selectie. Voor de rest zijn er weinig verrassingen binnen de oranje ploeg.

Zes renners waren al zeker van kwalificatie voor het wereldkampioenschap in Tsjechië. Mathieu van der Poel is als titelverdediger automatisch gekwalificeerd en daarnaast voldeden ook Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Ryan Kamp en Corné van Kessel aan de richtlijn van De Knegt en de KNWU. Daarmee leek de selectie rond, want Stan Godrie en Mees Hendrikx slaagden er niet in om twee keer in de top-16 van de Wereldbeker te geraken.

Nu is Hendrikx toch uitgenodigd door de bondscoach, tot zijn eigen verrassing. Pas na de Wereldbeker Hoogerheide kreeg hij te horen dat hij toch met de selectie mee mag naar Tábor. In Noord-Brabant was hij bij de start betrokken bij een crash en daardoor moest hij als een van de laatsten het veld in. Desondanks wist Hendrikx 21ste te worden op ‘maar’ 2.23 minuut van Mathieu van der Poel, mede door enkele snelle rondetijden te rijden.

‘Ook een verrassing voor mij’

“Gelukkig is het geen foutje in het selectie-bericht”, vertelt Hendrikx tegen WielerFlits. “Het is ook een verrassing voor mij. Ik denk dat een goed NK (zesde, red.) zeker heeft mee gespeeld. En ondanks dat ik vandaag 21ste word, rijd ik een hoop rondes rondetijden van de top-10. Als die val niet was gebeurd, rijd ik richting de top-10 vandaag.”

In de regels omtrent de selectieprocedure staat dat de bondscoach van de richtlijnen kan afwijken als daar andere argumenten voor zijn, en dat is blijkbaar gebeurd. “Gerben heeft een uitzondering moeten maken. Ik had het WK al uit mijn hoofd gezet, maar na de finish vertelde hij het en rond 18.00 uur heeft hij mij definitief gebeld”, aldus een blije Hendrikx, die in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg deze selectie goed kan gebruiken.

Ondanks dat Nederland nog een achtste renner mag afvaardigen naar het WK bij de elite mannen, is er voor Stan Godrie geen plek.

Volledige selectie Nederland voor WK veldrijden 2024

Elite mannen

1. Lars van der Haar

2. Joris Nieuwenhuis

3. Mathieu van der Poel

4. Pim Ronhaar

5. Ryan Kamp

6. Corné van Kessel

7. Mees Hendrikx

Elite vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Fem van Empel

3. Puck Pieterse

4. Lucinda Brand

5. Annemarie Worst

6. Inge van der Heijden

7. Manon Bakker

8. Denise Betsema

9. Aniek van Alphen

U23 mannen

1. Tibor Del Grosso

2. David Haverdings

3. Danny van Lierop

4. Lucas Janssen

5. Bailey Groenendaal

6. Guus van den Eijnden

U23 vrouwen

1. Leonie Bentveld

2. Lauren Molengraaf

U19 mannen

1. Keije Solen

2. Senna Remijn

3. Floris Haverdings

4. Michiel Mouris

5. Ruud Nagengast

U19 vrouwen

1. Puck Langenbarg

2. Sara Sonnemans

3. Mae Cabaca

4. Bloeme Kalis

5. Noi Moes