dinsdag 19 december 2023 om 14:29

Meerdere UAE Emirates-speerpunten mikken op Vuelta a España 2024

Sinds dinsdag kennen we de selecties van UAE Emirates voor de komende Giro d’Italia en Tour de France, maar hoe zit het eigenlijk met de derde en laatste grote ronde van het seizoen: de Vuelta a España? De ploeg lijkt ook in deze wedstrijd aan te treden met een sterrenensemble.

Adam Yates, João Almeida, Pavel Sivakov én Jay Vine hebben oren naar een Vuelta-deelname in 2024. Dit komt naar voren in gesprek met GCN. “Ik wil volgend jaar graag deelnemen aan twee grote rondes”, steekt nieuwkomer Sivakov zijn ambities niet onder stoelen of banken. De Frans-Russische klimmer maakt al deel uit van de Tourploeg van UAE Emirates, maar hoopt ook mee te doen aan de Ronde van Spanje.

Adam Yates wil in 2024 weer een sleutelrol vertolken in de Tour, maar heeft ook zijn zinnen gezet op de Vuelta. “In de Vuelta krijg ik wellicht wel de ruimte en vrijheid, dat zou mooi zijn. Maar het hangt natuurlijk wel af van mijn vormpeil en hoe ik uit de Tour kom. En dan hebben we nog de Olympische Spelen. Het parcours is niet op mijn lijf geschreven, maar het is wel een coole ervaring. Iedereen wil naar de Spelen.”

Eindwinst

João Almeida wil zich volgend jaar graag wagen aan de dubbel Tour-Vuelta, ook al omdat die laatste ronde in 2024 start in zijn thuisland Portugal. En dan hebben we nog Jay Vine, die zelfs denkt aan de eindzege in de Spaanse ronde. “Sepp Kuss won dit jaar de Vuelta. Het laat zien dat alles mogelijk is. Ik hou ervan om in de hitte te koersen en ben een liefhebber van kortere etappes, dus waarom niet?