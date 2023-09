woensdag 20 september 2023 om 11:57

EK 2023: Deense alleskunner Philipsen bekroont topjaar bij de junioren met tijdrittitel

Albert Withen Philipsen is de nieuwe Europese kampioen tijdrijden bij de junioren mannen. De 17-jarige Deense alleskunner wist de Noor Jørgen Nordhagen en de Belg Sente Sentjens naar de dichtste ereplaatsen te verwijzen.

Het Europees kampioenschap wielrennen in de provincie Drenthe ging vandaag dan eindelijk van start. Vanuit Wildlands Adventure Zoo in Emmen startte het EK met de kampioenschappen tegen de klok. In alle categorieën streden de hardrijders – op een biljartvlak en vrij rechttoe-rechtaan parcours – om de Europese titel. Na de junioren vrouwen was het de beurt aan de junioren mannen. De deelnemers kregen een tijdrit over net iets meer dan twintig kilometer voorgeschoteld.

Philipsen is een klasse apart, sterke Sentjens snelt naar podiumplek

De toeschouwers langs het parcours waren getuige van een ware onemanshow van Albert Withen Philipsen. De nog maar 17-jarige Deen noteerde aan het eerste tussenpunt de snelste tijd en wist in het tweede deel van de tijdrit alsmaar verder uit te lopen op zijn eerste ‘concurrenten’. Aan de streep bleken de verschillen immens. Zo moest de nummer twee, de Noor Jørgen Nordhagen, liefst 47 seconden toegeven op winnaar Philipsen.

Sente Sentjens bezorgde België zijn eerste medaille op het EK wielrennen in Drenthe. De 18-jarige coureur moest aan de finish 49 seconden toegeven op Philipsen, maar dit bleek meer dan genoeg voor de bronzen plak. Sentjens kwam zelfs heel dicht bij de zilveren medaille, maar Nordhagen bleek na 20,6 kilometer tijdrijden twee seconden sneller dan Sentjens. Met Lars Vanden Heede (4e) finishte er nog een Belg bij de eerste vijf.

De Nederlandse deelnemers konden geen potten breken in Emmen. De eerste nationale favoriet, Sjors Lugthart, kwam niet verder dan een twaalfde plaats. Ryan Gal eindigde dan weer als zeventiende, Camiel Klignet vinden we terug op plek 27.

Indrukwekkende CV

Voor de winnaar van de dag, Albert Withen Philipsen, is het zeker niet de eerste titel van 2023. De coureur won eerder al het Deens wegkampioenschap en werd ook nationaal kampioen tegen de klok. Ook kroonde hij zich tot Europees U19-kampioen op de mountainbike en won hij op het voorbije WK in Glasgow de regenboogtrui op de mountainbike én in de wegrit. Daar komt nu dus een Europese titel in het tijdrijden bij.