Meerdere selectieve etappes in aankomende Giro di Sicilia

Over iets minder dan twee weken begint op het Italiaanse eiland Sicilië de tweede editie van de Giro di Sicilia. Vandaag besloot de organisatie het parcours te presenteren. Met drie verraderlijke heuvelritten belooft het een interessante ronde te worden.

De vierdaagse rittenkoers, na een jaar afwezigheid weer terug op de kalender, begint op dinsdag 28 september met een relatief vlakke etappe van Avola naar Licata. Het lijkt met andere woorden meteen een uitgelezen kans voor de aanwezige sprinters om voor de zege te bikkelen. De rappe mannen zijn ook niet kansloos in rit twee, die van Selinunte naar Mondello, al staan er onderweg wel meer hoogtemeters op het programma.

Na twee relatief eenvoudige dagen zal het klassement in de derde etappe voor het eerst op de schop gaan. Na de start in Termini Imerese trekken de renners in de laatste zeventig kilometer over de lastige beklimming van Pollina, terwijl de finishstreep ligt op een steile slotklim van een drietal kilometer naar Caronia. Ook de slotetappe is niet van de poes, met onderweg de Portella Mandrazzi (1.125 meter) en in de finale de Sciara di Scorciavacca.

Etappe 1: Avola-Licata Etappe 2: Selinunte-Mondello Etappe 3: Termini Imerese-Caronia Etappe 4: Sant'Agata di Militello - Mascali

Op de voorlopige deelnemerslijst van de Giro di Sicilia (2.1) prijken de namen van onder meer Alejandro Valverde, Marc Soler, Vincenzo Nibali en Chris Froome. Voor Valverde zal het zijn eerste wedstrijd worden sinds zijn opgave in de voorbije Vuelta a España. De Spanjaard wil zich via de Giro di Sicilia klaarstomen voor de Italiaanse najaarsklassiekers, en dan met name de Ronde van Lombardije.