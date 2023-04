Amstel Gold Race: Astana Qazaqstan met man in vorm Alexey Lutsenko

Alexey Lutsenko moet zondag een goede prestatie namens Astana Qazaqstan neerzetten in de Amstel Gold Race. De klimmer sloeg vrijdag, op de slotdag, nog een dubbelslag in de Giro di Sicilia. Lutsenko is met andere woorden een schaduwfavoriet voor de zege zondag.

Lutsenko begon vrijdag als vierde aan de laatste rit van de Giro di Sicilia. Op de zware slotdag, onder meer een beklimming van de Etna stond op het menu, kon er nog veel gebeuren. Lutsenko koos voor het offensief en viel op 25 kilometer van de streep aan. De Kazach hiel sterk stond tot aan de streep en won zodoende niet alleen de laatste etappe, maar ook het klassement van de Italiaanse rittenkoers.

Voor Lutsenko was het zijn eerste zege van het seizoen. Ondanks dat hij vrijdag nog actief was in Italië, zal hij zondag de Amstel Gold Race betwisten. In het verleden was Lutsenko niet succesvol in de Nederlandse eendagskoers. Een 31ste plaats in 2021 is zijn beste resultaat. Naast Lutsenko starten ook onder meer Gianni Moscon en David de la Cruz voor Astana Qazaqstan.

