Alexey Lutsenko laat Astana Qazaqstan nog eens juichen: “Belangrijk voor de ploeg”

Alexey Lutsenko schreef vrijdag de Giro di Sicilia op zijn naam. De Kazach sloeg een dubbelslag in de slotetappe en bezorgt zo zijn ploeg, Astana Qazaqstan, de tweede en derde overwinning van het seizoen. “Dit is een belangrijke zege.”

“Ik ben zeer blij, ook voor de ploeg”, opende Lutsenko het flashinterview na afloop. Voor Lutsenko was het overigens al even geleden dat hij nog eens kon juichen. In 2022 kon hij midden februari nog de Clásica Jaén Paraiso Interior winnen, maar daarna lukte het niet meer voor de 30-jarige coureur. “Het is dus mooi, na die lange tijd. Dit is een belangrijke zege, ook voor de ploeg.”

Op de laatste beklimming van de dag demarreerde Lutsenko uit een favorietengroep. Lutsenko sloeg meteen een mooi gat, maar moest wel nog 25 kilometer solo afleggen. “Het was niet het plan, maar ik wilde het wel proberen op de steile klim. Die beklimming lag me.”

