Meerdere favorieten verlaten ziek Tour de l’Avenir

Nadat vrijdag Lennert Van Eetvelt de Tour de l’Avenir moest verlaten, komt vandaag Thomas Gloag niet meer in actie in de Tour de l’Avenir. De jonge Brit, die volgend jaar overstapt naar Jumbo-Visma, won eerder deze week nog de vierde etappe van de rittenkoers.

De 20-jarige Gloag heeft op zijn sociale media laten weten dat hij positief heeft getest op het coronavirus, waardoor hij de Tour de l’Avenir moet verlaten. “Veel succes aan de rest van de ploeg in de laatste twee etappes”, voegt hij daar nog aan toe. Gloag speelde echter geen prominente rol in het algemeen klassement, hij stond op plaats negentien op meer dan acht minuten.

Van Eetvelt kwam dan weer niet van start in de zevende etappe van de Tour de l’Avenir. De Belg van de opleidingsploeg van Lotto Soudal stond vierde in het klassement en was een kandidaat voor de eindzege, maar een keelontsteking voorkwam dat hij verder kon rijden.

Meerdere opgaves

Naast Gloag en Van Eetvelt hebben ook bekende namen als Matthew Riccitello, Jensen Plowright, Tim van Dijke, Riley Pickrell en Blake Quick de wedstrijd verlaten. De Tour de l’Avenir duurt nog tot en met zondag. Op zaterdag staat de koninginnenrit op het programma met onderweg de beklimming van de Col de la Madeleine.