Jumbo-Visma-stagiair Thomas Gloag wint vierde etappe Tour de l’Avenir

Thomas Gloag heeft de vierde etappe van de Tour de l’Avenir gewonnen. De Brit, die momenteel stagiair is bij Jumbo-Visma, versloeg Adam Holm Jørgensen en Michel Hessmann in een sprint met drie. Casper van Uden sprintte naar de vierde plek. Gloag is dankzij zijn zege ook de nieuwe leider.

De 142,8 kilometer lange vierde rit van de Tour de l’Avenir leek gemaakt voor aanvallers. Na de start in Saint-Sévère-sur-Indre, ging het over glooiende wegen naar Chaillac. Onderweg lagen twee klimmetjes van de vierde categorie, waarna de renners na ruim 82 kilometer de finish al een keer passeerden. Ten westen van Chaillac maakten ze vervolgens een lus van zo’n zestig kilometer, met daarin nog een klim van de vierde categorie. De streep was weer op een venijnige aankomst getrokken.

Ongevaarlijke vroege vlucht

Hoewel het parcours dus kansen bood voor de vluchters, oogde de ontsnapping van de dag niet al te gevaarlijk. Slechts drie renners kwamen weg: Rafael Pereira Marques (Luxemburg), Maximilian Schmidbauer (Oostenrijk) en Thomas Schellenberg (Canada). Twee renners, waaronder Félix Stehli (Zwitserland), die zich deze ronde al eerder toonde, gingen in de tegenaanval. Het duo belandde echter in de chasse patat en zou uiteindelijk terugvallen in het peloton.

Dat peloton, waar de regionale selectie van Auvergne-Rhône-Alpes het tempo bepaalde voor klassementsleider Jordan Labrosse, liet het aanvankelijk wat op zijn beloop gaan. De drie vooraan mochten viereneenhalve minuut nemen. Maar half koers begon die voorgift terug te lopen. In de achterhoede kwam namelijk actie: een groep elf renners had zich afgescheiden. Daarbij maar liefst vier Nederlanders: Axel van der Tuuk, Enzo Leijnse, Rick Pluimers en Casper van Uden.

Nieuwe kopgroep, vier Nederlanders

Zij werden vergezeld door Thomas Gloag (Groot-Brittannië), Sebastian Kolze Changizi, Adam Holm Jørgensen (Denemarken), Michel Hessmann (Duitsland), Maximilian Kabas (Oostenrijk), Mats Wenzel (Luxemburg), en Søren Wærenskjold, die vrijdag de eerste etappe won. De tegenaanvallers overbrugden al gauw – met nog zo’n vijftig kilometer te gaan – het gat met de oorspronkelijke koplopers. De Fransen hadden de slag gemist en gingen in de achtervolging. Ondertussen was er in het peloton een valpartij geweest, waarbij ook Labrosse was betrokken. De klassementsleider zou uiteindelijk op achterstand binnenkomen en zijn trui verliezen.

Vooraan was de samenwerking inmiddels wat verslechterd, waardoor de koplopers op een gegeven moment bijna weer gegrepen werden. Er kwam vooraan echter een nieuwe versnelling. Dat had tot gevolg dat de voorsprong weer groeide, maar leidde er ook toe dat enkele renners over boord gingen. Tien coureurs bleven over, met nog altijd vier Nederlanders. Zij hadden op een zeker moment bijna een minuut op het uitgedunde peloton.

Sprint met drie

In de finale brak de vluchtersgroep in twee delen. Drie renners reden weg en gingen strijden voor de zege: Jørgensen, Hessmann en Gloag. De Nederlanders hadden zich laten verrassen. In de sprint om de zege toonde Gloag zich de sterkste. Jørgensen werd tweede, Hessmann derde. Van Uden sprintte daarachter naar de vierde plek.