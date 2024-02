maandag 26 februari 2024 om 09:24

Meerdere breuken voor beloftevolle Riley Pickrell na val in Kuurne-Brussel-Kuurne

Riley Pickrell is een tijd uit de roulatie. De jonge Canadees, die bezig is aan zijn eerste profseizoen in dienst van Israel-Premier Tech, heeft bij een valpartij in Kuurne-Brussel-Kuurne meerdere breuken opgelopen.

Pickrell kwam al vroeg in de wedstrijd ten val en bleek niet in staat om zijn weg te vervolgen. De 22-jarige renner moest zelfs worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Scans hebben uitgewezen dat de neoprof zijn linkerschouder heeft gebroken. Ook kampt hij met drie kleine ribbreuken.

Herstel

“Er volgt nu een standaard revalidatietraject. Riley kan al vrij snel weer beginnen met fietsen, op de hometrainer. We zullen zijn herstel de komende weken in de gaten houden. Als Riley weer in staat is om buiten te trainen, kunnen we ook bepalen wanneer hij weer zal terugkeren in het peloton”, laat Israel-Premier Tech weten via X.

Riley is dus bezig aan zijn eerste seizoen bij de beroepswielrenners, maar liet zich in de Tour de La Provence al meteen opmerken met een derde plaats in de eerste rit-in-lijn. De Canadees wist zich vorig jaar vooral in de kijker te rijden tijdens de l’Avenir. De rappe man snelde in de Toekomstronde namelijk naar winst in de tweede rit, met aankomst in Chinon.